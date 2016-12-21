Железный цех №40. Итоги 2016 года: процессоры, матплаты, память

В 2016 году Intel представила первый настольный 10-ядерник. Безусловно, событие, но простым смертным такой процессор не по карману. Новых компьютерных платформ мы не увидели. AMD затаилась в предвкушении Zen. Kaby Lake — это Skylake, да и те все равно перенесены на январь 2017-го. Зато уходящий год сплошь пропитан ностальгией. Некоторые события положительно сказываются на росте, казалось бы, вымирающей касты энтузиастов. Не дождетесь!

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Неоднозначный год. Охарактеризую его простой русской поговоркой: то пусто, то густо. Новых компьютерных платформ мы не увидели. Intel представила линейку Broadwell-E, а десктопные Kaby Lake будут представлены только в январе. На выставке CES 2017. AMD вообще весь год «отсиживалась в окопах». За корпорацией значатся вялые вылазки в виде выпуска очередных APU Kaveri. Компания сосредоточилась на видеокартах Polaris. На рынке ускорителей графики в 2016 году было по-настоящему жарко! Но сегодня речь идет про процессоры и платформы ПК. Предлагаю вашему вниманию выжимку наиболее интересных событий, которыми запомнился 2016 год. Новинок было мало, но в целом скучать не приходилось.

Золотая эпоха оверклокинга

Разговоры про триумфальное возвращение так называемого оверклока по шине начались сразу же после выхода процессоров Skylake. Прекрасно помню, когда тестировал Core i5-6600K и Core i7-6700K, то искренне выражал надежду, что Intel разрешит разгон и младших моделей серии в том числе. Но не тут-то было.

Если кто не в курсе, то в 2011 году Intel выпустила линейку процессоров Sandy Bridge. Разгонялись модели Core i5-2500K и Core i7-2600K. Разгонялись исключительно по множителю. С тех самых пор оверклок младших процессоров, не имеющих свободный коэффициент, стал невозможен.

Позже посыпались новости, что одному энтузиасту удалось разогнать Core i3-6300 до 4+ ГГц. Затем другой оверклокер произвел те же самые маневры. Везде фигурировала материнская плата Supermicro C7H170-M. Обратите внимание — на младшем чипсете. Революционный порыв был услышан и поддержан крупными игроками. Вскоре свои прошивки выпустили ASUS, ASRock, MSI и GIGABYTE. Кто-то действовал открыто. Например, ASRock возможность разгона по шине превратила в целую PR-кампанию. Фирма для своих решений представила функцию Sky OC. Кто-то не стал «гнать лошадей». Так, BIOS’ы для матплат ASUS до народа доходили через посты оверклокеров, распространяющиеся по всевозможным форумам. Во всех случаях требовалась матплата на логике Z170 Express. Сегодня разгон на младших чипсетах возможен лишь на паре устройств Supermicro и ASRock.

Кстати, самых хвастливых тайваньцев Intel быстро приструнила. Вскоре ASRock выпустила обновление для всех своих матплат, в которых «технология» Sky OC была официально «выпилена».

У разгона Skylake-чипов по шине есть несколько ограничений. Про платы на чипсете Z170 Express я уже сказал. К тому же прошивки написаны далеко не для всех моделей. Оверклок приводит к отключению встроенного графического ядра. Следовательно, необходима дискретная видеокарта. Третий момент — сбоят датчики температур. Для мониторинга доступен лишь параметр CPU Package. Остальные датчики показывают заоблачные цифры. 100 градусов Цельсия для всех ядер. То есть показатель TJ max .

Четвертое ограничение — необходимость отключить все энергосберегающие функции, включая Turbo Boost. Но самое обидное — это резкое снижение производительности в приложениях, использующих AVX-инструкции. Таковы «палки в колеса» от Intel. А потому в некоторых случаях толка от оверклока Skylake нет. Лучше взять чип с литерой «К» в названии. В играх, к счастью, есть.

В рамках эксперимента мне удалось разогнать Core i5-6400 с номинальных 2,7 ГГц (3,1 ГГц в Turbo-режиме для всех четырех ядер) до 4,9 ГГц. Неплохо, правда? А ведь бытует мнение, что Core i5-6400 — это отбраковка отбраковки. Для этого потребовалось поднять шину с номинальных 100 МГц до 4900/27=181,5 МГц. Сразу же скажу: не каждая матплата способна на такие свершения. Как видите, разгонный потенциал — это очень интересное явление. Не каждый Core i5-6600K разгонится на воздухе до 4,9 ГГц. А тут «взлетел» самый младший четырехъядерный Skylake.

В январе выходят Kaby Lake, а вместе с ними матплаты на чипсетах 200-й серии. Надеюсь, пусть и с ограничениями, но разгон по шине новых процессоров тоже будет возможен. ASRock, ASUS, MSI, GIGABYTE, не подведите!

Нежданный гость

В 2017 году мы официально попрощаемся с модульной архитектурой AMD. На ее место придет разработка под названием Zen. Первые Bulldozer появились в продаже в 2011 году. Сколько надежд было связано с ними. Затем архитектура обновилась до Piledriver и Steamroller с косметическими улучшениями, не более. Лишь в 2016 году мы познакомились с первым настольным «камнем» на самой прогрессивной модульной архитектуре Excavator — Athlon X4 845.

Многие задаются вопросом, почему нельзя было те же процессоры серии FX перевести на архитектуру Excavator? Ведь очевидно, что в любом случае стало бы лучше. Предполагаю, что все силы «красные» бросили на разработку чипов Zen. В плане заработка денег обновление линейки ничего не дало бы. Но есть факт: Excavator действительно мощнее своих модульных предшественников. Производительность выполнения инструкций на такт выросла на 5-15% в зависимости от приложения. «Экскаваторы» подготавливали для мобильных гибридных чипов Carrizo. Позже они легли в основу седьмого поколения APU — Bristol Ridge, — которое реализовано для платформы AM4. Пока только для OEM-партнеров.

Чип необычный. Встроенной графики нет. Кэш третьего уровня традиционно для решений на платформе FM2+ отсутствует. Интегрированных линий PCI Express 3.0 всего восемь. Частота невысокая — 3,5 ГГц, увеличивающаяся на непродолжительное время до 3,8 ГГц. Контроллер памяти — DDR3-2133, двухканальный.

В большинстве случаев Athlon X4 845 не хвастает искрометной производительностью для устройства своего класса. Сказываются и отсутствие кэша третьего уровня, и урезанный вдвое L2, и не самая высокая частота. Однако кодирует видео и шифрует архитектура Excavator лучше, чем Steamroller. Отсюда и вопросы о создании нескольких моделей для платформы AM3+.

С разгоном у Athlon X4 845 дело обстоит, мягко говоря, неважно. Разблокированного множителя нет, а по шине удалось получить лишь стабильные 4000 МГц. И это нормальная ситуация для Excavator.

В итоге единственный настольный «Экскаватор» для сокета FM2+ интересен исключительно с технической точки зрения. Мы узнали, что же это за архитектура, а заодно проследили весь путь развития, начиная с Bulldozer. Прошла целая эпоха. Увы, сам по себе продукт у «красных» оказался мертворожденным. У Athlon X4 845 нет аудитории. И до сих пор остается загадкой, зачем AMD пошла на такие эксперименты.

AMD Zen в этом году не ждите

Вместе с Athlon X4 845 «красные» обновили линейку гибридных и не очень процессоров для платформы FM2+. В частности, AMD представила флагманский APU A10-7890K. Ничего нового не появилось, однако выверенный 28-нанометровый техпроцесс позволил еще поднять частоты. В случае с A10-7890K до 4,1 ГГц. Это все, что показали «красные» в 2016 году, если мы говорим о настольных процессорах.

Из новых моделей больше всего меня привлек чип A10-7860K. Кристалл получил награду «Удачная покупка». Потому что при TDP всего 65 Вт получилось весьма бодрое устройство. Хорошо подойдет для сборки HTPC. Или Steam Machine, так как встроенная графика Radeon R7 (полностью разблокированная) тянет нетребовательные игры, а также культовые нетленки в разрешении Full HD.

Архитектура — медленная. Платформа — неактуальная и бесперспективная. FM2+ и новые чипы не спасет обыкновенное увеличение тактовой частоты. Тем более, что большинство моделей Kaveri и так имеет разблокированный множитель. Да, есть сферы, где эти APU смотрятся интересно. И все же в большинстве случаев геймеру, симпатизирующему AMD, лучше смотреть в сторону платформы AM3+.

Кстати, в начале года при поддержке «красных» производители матплат запустили очередную волну новинок для сокета AM3+. Устройства заметно прибавили в функциональности. Так, у ряда моделей появился слот M.2, реализованный через интерфейс PCI Express x4 2.0. И порты USB 3.1. Тогда-то и стало понятно, что процессоров Zen в 2016 году не будет. А ведь первоначально анонс новых решений AMD планировался в сентябре.

В нашем тестлабе гостила ASUS 970 PRO Gaming/Aura. Устройство получило подсветку, два порта USB 3.1 и интерфейс M.2 с пропускной способностью 1600 МБ/с. Еще интересные модели для платформы AM3+: ASUS SABERTOOTH 990FX R3.0, MSI 970A GAMING PRO CARBON, ASRock 970A-G/3.1 и GIGABYTE GA-990X-GAMING SLI.

Не тянет

До весны 2016 года самой мощной встроенной графикой считалась Iris Pro 6200. Она используется в процессорах Intel Broadwell, представленных в 2015 году. Чипмейкер в кои-то веки навязал конкуренцию «красным». Правда, по цене одного такого чипа можно взять несколько APU от AMD. В чипах Skylake, напомню, используется графика HD Graphics 530. Слабая, ни разу не ровня Radeon R7, которая задействуется в гибридниках Kaveri.

Итак, весной Intel показала компактный, но мощный компьютер NUC Skull Canyon. Компьютер размером с ладонь получил процессор Core i7-6770HQ. А сам чип получил встроенную графику Iris Pro 580 и 128 МБ памяти типа Crystalwell (она выполняет роль кэша четвертого уровня).

В Iris Pro 6200, используемом в настольных процессорах Broadwell, задействовано 48 исполнительных устройств. На бумаге Iris Pro 580 казался заметно мощнее, у него таких блоков аж 72. И по факту самая мощная «встройка» должна конкурировать с дискретными видеокартами уровня GeForce GTX 750.

Но не сложилось. «Пятьсот восьмидесятая» опережает ту же Iris Pro 6200 всего на 8-10%. В Full HD не поиграть. Связка из недорогих AMD FX-4350 и GeForce GTX 750 Ti в играх заметно быстрее. Единственный плюс NUC Skull Canyon — это компактность. При этом устройство работает очень шумно.

Появление действительно мощных iGPU вскрывает их основную проблему. Очевидно, что ограничивающим фактором является медленная оперативная память, а наличие кэша четвертого уровня лишь отчасти решает эту проблему. По-настоящему мощный рывок в плане быстродействия в играх интегрированное видео совершит только с использованием технологии послойной памяти наподобие HBM, HMC или Wide I/O.

Есть предположение, что 2017 год каких-либо открытий не принесет. А потому встроенная графика как была непригодной для современных игр, так ей и останется.

Самый быстрый настольник

Получается, что единственными по-настоящему новыми процессорами стали чипы Broadwell-E для платформы LGA2011-v3. Если коротко, то Intel перевела Haswell на 14-нанометровый техпроцесс. Теперь в портфолио компании появился первый десятиядерник — Core i7-6950X. Чип получил несколько интересных «фишек».

Первая — это поддержка технологии Turbo Boost Max Technology 3.0. Программная реализация авторазгона. Да, у Core i7-6950X десять быстрых ядер. Но ограничение TDP в размере 140 Вт заставило Intel заметно снизить частоту. В однопотоке такой чип заметно уступает, например, Core i7-6700K при пятикратной разнице в цене. Turbo Boost Max Technology 3.0 решает эту проблему. Частота одного ядра Broadwell-E увеличивается до 4 ГГц. При загрузке всех десяти «голов» Core i7-6950X функционирует со скоростью 3,4 ГГц.

Второе новшество — регулирование частоты в приложениях, использующих AVX-инструкции. Именно они сильнее всего нагружают процессор. В играх (за исключением пары релизов) в поддержке AVX смысла нет. Для Broadwell-E мы можем регулировать этот параметр. Мой Core i7-6950X с использованием суперкулера держит стабильные 4 ГГц для всех 10 ядер в большинстве приложений, включая игры, но только 3,8 ГГц в софте, связанном с векторным набором команд.

«Камень» — супер. Прирост от добавления двух ядер (в сравнении с Core i7-5960X) составляет 20-25%. Но стоят Broadwell-E дорого. Очень дорого.

Поэтому выбор абсолютного большинства геймеров — это платформа LGA1151. Хотя у пользователей, которые могут потратить 120-150 тысяч рублей на системный блок, возникает вопрос. Какую платформу выбрать: LGA2011-v3 и шестиядерный Core i7-6800K или LGA1151 и четырехъядерный Core i7-6700K?

Очевидно, что в многопотоке Core i7-6800K предпочтительнее. Тактовая частота у процессора невысокая, но разогнать чип до 4,5 ГГц трудным названием не назовешь. Эксперимент показал, что Core i7-6700K в 2016 году предпочтительнее шестиядерной модели. К тому же он еще и дешевле. Посмотрим, изменится ли тенденция со временем. AMD ставит на 8 ядер. В Kaby Lake все по-старому.

Платформа LGA2011-v3 сама по себе не изменилась. Старые матплаты на чипсете X99 Express спокойно работают с процессорами Broadwell-E. Необходимо лишь перепрошить BIOS. Лидеры индустрии представили еще несколько интересных моделей. Тестовая лаборатория изучила в 2016 году модель MSI X99A GAMING PRO CARBON. Ну а ASUS отметила 10-летие бренда ROG выпуском меганавороченной ROG RAMPAGE V EDITION 10.

Таково требование времени

Интересно, если бы экономический кризис не нагрянул в наши края, то обратили бы энтузиасты внимание на процессор Core i7-6400T? Где-то в середине года на китайских площадках Ali Express и Taobao появились первые инженерные образцы Skylake Core i7, работающие на частоте 1,6 ГГц и 2,2 ГГц в зависимости от модели. Процессоров в продаже было много. Они явно привлекли к себе внимание. Других способов получить Core i7 по цене Core i3 я не знаю.

Чип получил «китайское» название Core i7-6400T. Версии бывают разные, но наиболее распространена модель с маркировкой QHQG. Частота — 2,2 ГГц, которая в режиме Turbo Boost увеличивается до 2,4 ГГц для всех четырех ядер. Материнские платы определяют инженерник как Core i7-6700K, поэтому разгон по шине происходит без каких-либо ограничений. Быстродействие в приложениях, использующих AVX, не снижается. Температурные датчики не сбоят.

Конечно, 2,4 ГГц для игрового компьютера — это мало. Особенно в паре с мощной видеокартой. Поэтому Core i7-6400T необходимо гнать. Мой семпл разогнался до стабильных 3,8 ГГц. Пришлось поднимать напряжение до 1,3 В. Так что для оверклока инженерника требуется добротное охлаждение. Например, Deepcool S40. С одной стороны, 3,8 ГГц — это хороший показатель. Но в интернете полно примеров успешного разгона «китайца» до стабильных 4 ГГц при напряжении ниже 1,3 В. Тут как повезет.

Покупка инженерника — это всегда лотерея. Сама доставка средствами почты России и Китая уже является приключением. Далее песни и пляски с бубном. В Сети в том числе полно и отрицательных отзывов. У одних Core i7-6400T не гонится. У других нестабильно работает даже в номинале. У кого-то не функционирует встроенная графика. А посему рекомендовать к покупке инженерный образец можно только на свой страх и риск. Но если вам повезет.