Железный цех №41. Лучшее железо 2016 года

Даже руководителю тестовой лаборатории тяжело уследить за всеми комплектующими, вышедшими в 2016 году. Уже давно великие умы человечества постановили, что наступила эра «пост-ПК». Однако мы видим, что количество людей, интересующихся железом, наоборот, только увеличивается. Да и комплектующих меньше не становится. В подборку попали наиболее запоминающиеся компьютерные устройства по версии Ferra.ru, вышедшие в этом году.

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Кому-то может показаться, что не все комплектующие, рассмотренные в этой статье, действительно достойны звания «лучший». Но все зависит от того, под каким углом рассмотреть то или иное устройство. Ведь оно может быть, например, лучшим в своем классе. Или лучшим за свою цену. Плюс некоторое железо очень тяжело охарактеризовать эпитетом «лучшее». Например, компьютерные корпуса. Одним нравятся кейсы попросторнее. Другим, наоборот, поменьше. Обыкновенная вкусовщина. Поэтому, если хотите, ниже представлен список комплектующих, который приглянулся именно мне. Возможно, и вам тоже.

Ровно год назад вышла аналогичная статья. Как видите, за прошедшие 12 месяцев прилично воды утекло. Интересно сравнить.

Процессор — Intel Core i7-6400T

Китайскому инженернику Core i7-6400T посвящены и «Железный эксперимент», и отдельный параграф итоговой статьи про процессоры, вышедшие в этом году. Почему именно он? Да все очень просто. При определенном раскладе за 9-11 тысяч рублей вы получите производительный 8-поточный чип, построенный на самой современной архитектуре Skylake. Просто акт невиданной щедрости! Если повезет (вероятность достаточно высока), то Core i7-6400T за счет разгона превратится минимум в Core i7-6700. Конечно, риск присутствует. Это и доставка из Поднебесной. Почты России и Китая — тот еще «коктейль». И лотерея с частотами. Оверклокинг — занятная игра в «повезет — не повезет». И отсутствие гарантии. И капризы с оперативной памятью. И необходимость покупки матплаты на чипсете Z170 Express. Однако «дух старой школы» чувствуется как никогда. Это ощущение, когда покупаешь дешевый процессор и самостоятельно превращаешь его в аналог дорогого.

Core i7 по цене Core i3 — этим все сказано

Я запросто мог бы «впихнуть» в эту подборку десятиядерный Core i7-6950X (обзор). И никто бы не поспорил с таким выбором. Но как-то слишком банально. Для кого вышел этот «камень»? Для трех с половиной москвичей? Я еще понимаю, если бы он стоил в районе 1000 долларов США. Но Intel просит за топ 1700 вечнозеленых бумажек. Поэтому Core i7-6950X интересен с точки зрения технического прогресса. На практике более занятен именно Core i7-6400T. Не знаю, будет ли у нас еще возможность взять современный Core i7 по цене Core i3.

Матплата — ASUS ROG RAMPAGE V EDITION 10

Выбор матплаты напрямую связан с процессором. Intel Kaby Lake и AMD Zen в 2016 году мы не увидели. Из реально новых моделей — только Broadwell-E, но опять же для существующей платформы LGA2011-v3. Новых моделей, появившихся в 2017 году, было много. И для чипсета X99 Express, и для Z170 Express. Даже устаревшие платформы AMD AM3+ и FM2 несколько преобразились. Среди всех новинок, конечно, на фоне выделяется модель ASUS ROG RAMPAGE V EDITION 10. В том числе и потому, что бренд Republic of Gamers отметил в 2016 году свое десятилетие. Знаковое событие для тайваньской компании.

Так получается, что второй год лучшей матплатой становится представитель платформы LGA2011-v3. Ничего не поделаешь: самые функциональные решения выпускают именно для топов.

Топовой платформе топовую плату!

Несомненное достоинство процессоров Haswell-E/Broadwell-E заключается не только в большом количестве ядер (от шести до десяти), но и в количестве встроенных линий PCI Express 3.0. На базе топовой ROG’овской платы реально собрать SLI/CrossFire-массивы со схемой работы х16+х16 или x16+x8+x8 или даже х8+х8+х8+х8. Последние два режима уже неактуальны, но PEG-порты реально занять не только одними видеокартами.

Порты USB 3.1 — в наличии. Сразу четыре штуки, пополам Type-A и Type-C. Есть два сетевых контроллера Intel. Беспроводной модуль связи обеспечивает пропуск на уровне 1300 Мбит/с. Интерфейсы M.2 и U.2, естественно, присутствуют.

Кстати, в ROG RAMPAGE V EDITION 10 реализована одна «фишка», которая, надеюсь, со временем приживется во всех матплатах. Дело в том, что для I/O-панели заглушки на корпус не предусмотрено. Она изначально совмещена с интерфейсами. Удобно!

Оперативная память — Corsair Dominator Platinum (CMD16GX4M2B2400C10)

В прошлом году звание лучшего удостоился двухканальный комплект G.Skill Trident Z PC4-33000 F4-4133C19D-8GTZ. Еще в 2015 году компания выпустила кит, функционирующий на эффективной частоте 4133 МГц. Только вот тайминги пришлось «задрать» до невероятного значения — 25-25-25-45 в режиме 2N. Напряжение — 1,4 В. Максимальный объем одной планки составляет 4 ГБ.

За год DDR4-память заметно похорошела. Например, в продаже есть комплект от все той же G.Skill — F4-3200C14D-32GTZKO. Он работает на эффективной частоте 3200 МГц, но с задержками 14-14-14-34-2N. Объем одного модуля — 16 ГБ.

Высокочастотная память DDR4 с низкими таймингами не за горами

Лучшей в 2016 году считаю комплект Corsair Dominator Platinum (CMD16GX4M2B2400C10). Кит на два модуля общим объемом 16 ГБ. Частота невысокая — всего 2400 МГц. Зато латентность памяти очень и очень хорошая для стандарта DDR4: 10-12-12-28. Такой и должна быть современная «оперативка»! Стоит комплект много, но есть мнение, что в 2017 году ситуация изменится в лучшую сторону.

Охлаждение — be quiet! Silent Loop 280mm

Системы охлаждения прогрессируют крайне медленно, если вообще прогрессируют. В 2016 году мы так и не увидели чего-то по-настоящему нового. Очередные монструозные суперкулеры были. «Водянки» класса AIO — тоже. Поэтому выбрать лучшее процессорное охлаждение оказалось не так-то просто. Мой вариант — be quiet! Silent Loop 280mm. Вещь, несомненно, наикрутейшая.

Перед вами так называемая классика. Необслуживаемая СВО, в основе которой лежит двухсекционный радиатор под 140-мм крыльчатки. Система использует пару 9-лопастных be quiet! Pure Wings 2 PWM с максимальной частотой вращения 1600 об/мин. «Водянку» под нагрузкой хоть и слышно, но на фоне конкурентов она работает достаточно тихо.

Лучше суперкулеров

Толщина (!) медного рабочего тела радиатора составляет 15 мм. Из дополнительных «фишек» отмечу наличие резьбовых фитингов для расширения контура и дозаправки, а также удобное крепление и бесшумную реверсивную помпу.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070

Выбор лучшей видеокарты года — самый простой. С одной стороны, есть более быстрая GeForce GTX 1080. И даже TITAN X (Pascal). С другой стороны, хоть эти адаптеры и быстрее GeForce GTX 1070, но за прирост FPS в играх придется серьезно доплатить. Сейчас же в московской рознице «тысяча семидесятую» реально взять за 25-30 тысяч рублей. Карта отлично справляется с играми как в разрешении Full HD, так и в WQHD. В продаже полно холодных и тихих версий.

Из-за отсутствия конкурентов обречена стать успешной

Как показывает практика, гнаться за частотами при выборе GeForce GTX 1070 нет никакого смысла. Ориентируйтесь на бюджет. Просто 99% карт спокойно разгоняются до 1900-2000 МГц по ядру. Есть в продаже модели, которые работают на таких частотах, что называется, из коробки. В разгоне GeForce GTX 1070 не догоняет GeForce GTX 1080, но приближается к ней вплотную.

Накопитель — Seagate ST5000LM000

На рынке твердотельных накопителей затишье. Конечно, в эту подборку могли бы попасть, например, SSD корейского производства. Samsung в 2016 году выпустила первый консьюмерский твердотельник объемом 4 ТБ. А еще выкатила линейку 960 PRO, которые тоже хвастают высокой емкостью, но вот реальная производительность этих SSD не ушла далеко от 950 PRO (обзор). Заметный прирост наблюдается лишь в линейных операциях чтения/записи. Поэтому герой 2016 года иной. Это «обыкновенный» жесткий диск.

Модель Seagate ST5000LM000 — это первый 2,5-дюймовый HDD объемом 5 ТБ. Конечно, производителю пришлось увеличить толщину корпуса до 15 мм. Так что во многие ноутбуки такой накопитель точно не установить. Но в компактный медиасервер или в прогрессивный HTPC Seagate ST5000LM000 очень даже впишется.

5 ТБ в 2,5-дюймовом исполнении. У меня всё, товарищи

Быстродействие невысокое. Во-первых, частота вращения шпинделя не превышает 5400 об/мин. Во-вторых, используется черепичный метод записи SMR. Отсюда и низкая общая производительность — 140 МБ/с. Скрыть главный недостаток SMR позволяет технология MTC. Это когда запись небольших файлов производится в NAND-кэш (1 ГБ) и/или на несколько полос PMR (перпендикулярная магнитная запись).

Корпус — DAN A4-SFX

Если вы смотрите «Железные стримы» на Ferra.ru, то прекрасно знаете о моей любви к компактным игровым компьютерам. Повторюсь, лучший корпус 2016 года — это обыкновенная вкусовщина. Пользуясь своими полномочиями, я выбираю DAN A4-SFX. Но в комментариях буду только рад услышать альтернативную точку зрения.

Собрать крохотную систему, которая "порвет" любую консоль

Еще в 2013 году немецкий энтузиаст bigdaniel запустил проект этого корпуса. Так сложилось, что полноценная краудфандинговая компания началась лишь летом 2016 года. Но оно того стоило. DAN A4-SFX — это компактный алюминиевый кейс объемом 7,25 л. Толщина стенок — 1,5 мм. В корпус инсталлируется двухслотовая видеокарта длинной до 295 мм и процессорный кулер высотой до 48 мм. Так что на базе DAN A4-SFX вполне реально собрать мощный игровой ПК. Задачка непростая, но вполне выполнимая. Естественно, придется тщательно подбирать комплектующие, а именно смотреть в сторону матплат форм-фактора mini-ITX и блоков питания SFX. Предусмотрена установка сразу трех 2,5-дюймовых накопителей.

Блок питания — SilverStone SX800-LTI

Раз лучший корпус года — это сверхкомпактная модель, то и блок питания подберем соответствующий. SilverStone SX800-LTI форм-фактора SFX. Для чего необходимы такие «кормильцы» наглядно показано здесь.

Конечно, лучшим блоком года можно было бы признать, например, Cooler Master MasterWatt Maker 1200 (обзор). Очень мощный блок, имеет сертификат 80 PLUS Titanium, оснащен ARM-процессором, который позволяет управлять устройством удаленно со смартфона. Но давайте в 2016 году отдадим должное именно форм-фактору SFX. И вот почему.

80 PLUS Titanium. 800 Вт. В корпусе SFX

Производители чуют, откуда ветер дует. Не просто так в 2016 году появилось так много компактных блоков-питания, предназначенных для компактных же систем. ENERMAX представила серию Revolution SFX. У Corsair вышли модели мощностью 450 Вт и 600 Вт. Постарались в Lian Li. У них есть модель PE-750 мощностью 750 Вт, сертификат 80 PLUS Platinum. Но SilverStone SX800-LTI — это самый продвинутый SFX-блок.

Мощность — 800 Вт. Избыточная для любой системы с одним процессором и одной видеокартой. Однако блок практически всегда будет работать в пассивном режиме. Вентиляторы вращаются только при достижении 30-процентной нагрузки. КПД — 80 PLUS Titanium. Всегда выше 90%. Лучшее, что может быть на сегодняшний день. Полностью модульный менеджмент кабелей. Очень полезно при сборке компактной системы. Провода — плоские, но при желании их реально заменить на аналоги с красивой оплеткой. В комплекте кабели позволят запитать любую видеокарту с двумя коннекторами PCI-E 6+2.