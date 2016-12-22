Что случилось 21.12.2016?

Компания Crytek ужимается; закрываются еще пять студий в разных концах планеты Земля. Фильм Assassin's Creed, к сожалению, не оправдал надежд; критики в основном негативно оценивают новую картину по популярной игровой франшизе. А вот то, что AirPods не боятся воды, новость безусловно хорошая.

В Индии могут начать собирать iPhone. В Китае, тем временем, был замечен белый Xiaomi Mi Mix. А в Южной Корее Samsung пока не планирует "расправляться окончательно" с Galaxy Note 7. Нового контента в Super Mario Run не будет. Увы. Марк Цукерберг уподобился Тони Старку и заимел своего собственного Джарвиса. 

Asus ZenFone Go уже начали продавать в России. Apple готовит сразу три версии восьмого iPhone. И самая топовая называется Ferrari. Почитайте надосуге. Нужен дешевый и тонкий смартфон? Берите Highscreen Razard. Похмельный костюм для водителей от Ford может быть полезен автомобилистям России.

Xiaomi Mi S может стать хитом продаж. Веб-камеры пугают рунетчиков, они заклеивают их скотчем. А вы? Следующий LG K10 выйдет под наименованием K20, да ещё и Plus. В Samsung Galaxy S8 будет некий крутой режим Beast Mode.

И собственно вот такие новости мы написали 21 декабря 2016-го года. Хорошего дня четверга вам.

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