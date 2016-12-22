Москвичу дали четыре месяца колонии за брелок с AliExpress

Необдуманная продажа завалявшихся дома гаджетов может вылиться в реальный тюремный срок. Это подтверждает история Алексея Соколова из Москвы, который получил четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима за попытку продать "шпионский" брелок, изначально купленный им в крупном китайском онлайн-магазине AliExpress. Об этом рассказало издание Life.ru.


Вчера Басманный суд Москвы вынес вердикт по делу о «Незаконном обороте технических средств, предназначенных для негласного получения информации», по статье 138.1 УК РФ.

Алексей Соколов купил брелок на AliExpress пару лет назад для использования в роли мотоциклетного видеорегистратора. Брелок ему не подошел по качеству съемки и был заброшен до декабря прошлого года, когда пользователь решил продать гаджет за 1,5 тысячи рублей. Через два дня с ним связались потенциальные покупатели, впоследствии оказавшиеся оперативниками, задержавшими его.

Статья 138.1 УК РФ, в общем и целом, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Отметим, что из 4 месяцев колонии Алексею Соколову осталось провести за решеткой четыре дня, остальной срок компенсируется временем, проведенным в СИЗО.

Источник
Life.ru
Теги
Россия фейспалм видеорегистратор интернет-магазин AliExpress

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