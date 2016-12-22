Единое Wi-Fi-пространство появится в международных аэропортах России

Компания МаксимаТелеком, отвечающая за сеть Wi-Fi в московском метро, рассказала о развитии проекта единой Wi-Fi-зоны. Проработав общественный транспорт Москвы, МаксимаТелеком взялась за аэропорты. Об этом сообщил ресурс CNews со ссылкой на представителей компании.


МаксимаТелеком планирует создать единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России. На данный момент единая Wi-Fi-зона стала доступно в аэропортах Новосибирска, Казани, Геленджика и Омска. Следующими на очереди стоят аэропорты в Иркутске и Хабаровске.

К Чемпионату мира по футболу в 2018 года МаксимаТелеком совместно с партнерам собирается объединить единое пространство 90% аэропортовых сетей в России.

Напомним, в октябре МаксимаТелеком объявила о запуске первой зоны единого Wi-Fi-пространства в московском общественном транспорте. Тогда единое Wi-Fi-пространство начало работать работает в сетях Wi-Fi в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене, а вскоре к ним присоединились Аэроэкспресс, рестораны Novikov Group и МЦК. По данным МаксимаТелекома, это крупнейшее бесшовное Wi-Fi-пространство с высокоскоростным доступом в Интернет на транспорте в Европе. Пассажиры могут подключаться к сети MT_FREE, пройдя идентификацию один раз, неважно, в метро или в троллейбусе.

Полный запуск новой сети запланирован на конец первого квартала 2017 года. До конца года к единой зоне будут подключены сети в пригородных электричках. В планируется распространение Wi-Fi-пространства на другую инфраструктуру массового пользования: аэропорты, городские пространства, стадионы, торговые центры, рестораны и так далее.

Источник
CNews
Теги
Россия WI-FI морько МаксимаТелеком аэропорт

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