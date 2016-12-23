Главное за неделю: LeEco Le Pro 3 в России, три iPhone 8, новости о Samsung Galaxy S8

На этой рабочей неделе в России стартовали продажи LeEco Le Pro 3. За «простой» вариант просят 24 990 рублей, а за топовый 27 990 рублей. Apple может выпустить сразу три версии смартфона iPhone 8. А Samsung Galaxy S8, по всей видимости, окажется на 20% дороже Galaxy S7. По слухам, корейцы оснастят гаджет режимом повышенной производительности. Об этих и других важных новостях минувшей пятидневки читайте ниже.

LeEco Le Pro 3 уже в России

Компания LeEco начала продажи своего мощного смартфона LeEco Le Pro 3 в России. За младшую версию, как мы уже писали ранее, просят 24 990 рублей, а за старшую — 27 990 рублей. Гаджет был анонсирован в сентябре 2016-го года, имеет 5,5-дюймовый дисплей со скругленными кромками за счет 2.5D-стекла с разрешением Full HD.

Внутри обеих версий находится чип Snapdragon 821, а вот оперативной памяти может быть либо 4 ГБ (у младшей модели), либо 6 ГБ (у старшей). Отличается и объем встроенных накопителей — 32 ГБ или 64 ГБ. LeEco Le Pro 3 оснащается двумя камерами, основной на 16 Мп и фронтальной — на 8 Мп.

Аккумулятор на 4070 мАч поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Также имеется возможность работы сразу с двумя SIM-картами. Работает новинка на операционной системе Android 6.0.

Сразу три версии iPhone 8

В китайской социальной сети Weibo обнаружилась информация о следующем поколении iPhone, которое выходит в 2017-ом году. По версии китайских инсайдеров, вариантов будет сразу три — простой iPhone 8, большой iPhone 8 Plus и топовый iPhone Ferrari. Маркировки версий следующие — D20, D21, D22.

Модель Ferrari получит AMOLED-дисплей и стеклянные панели с металлической рамкой, кнопка Home предполагается невидимой, смартфон окажется первым iPhone, поддерживающим технологию беспроводной зарядки.

Напомним, что многие эксперты сходятся во мнении, что в 2017-ом году Apple выпустит именно революционные iPhone 8, а не обновленные iPhone 7s. Выход «восьмерки», по слухам, приурочат к 10-летнему юбилею гаджета.

Samsung Galaxy S8 будет дороже Galaxy S7 на 20%

Аналитики из инвестиционного банка Goldman Sachs утверждают, что компоненты смартфона Samsung Galaxy S8 на 15-20% дороже, чем у предыдущей модели, Galaxy S7. Из-за этого розничная цена новинки окажется выше.

Кроме того, в Goldman Sachs уверены, что Samsung подготовит к старту продаж виртуального помощника с искусственным интеллектом.

По слухам, Galaxy S8 оснастят продвинутым 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 4K Ultra HD. Другие источники сообщают, что смартфон выйдет сразу в двух версиях — с 6,2-дюймовым и 5,7-дюймовым дисплеями. Также в сети можно найти информацию о том, что разрешение Quad HD сохранится, однако схема RGB сменит PenTile (повышение точек с 7 372 800 до 11 059 200).

В качестве аппаратной основы пророчат чипы Snapdragon 830 и Exynos 8895, предполагают 6 или сразу 8 ГБ оперативной памяти.

Samsung также подала в Европе заявку на регистрацию торговой марки для фразы Beast Mode. Вполне возможно, что у Galaxy S8 окажется специальный режим повышенной мощности.

Анонс ожидают 26 февраля 2017 года, а старт продаж — в марте или апреле 2017 года, предполагаемая цена — 885 долларов США.

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