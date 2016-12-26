Экспериментальная лаборатория Samsung представит детские и бьюти-разработки на CES 2017

Компания Samsung Electronics рассказала о том, какие разработки покажет экспериментальная лаборатория лаборатории C-Lab (Creative Lab) на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Среди них — детский гаджет Tag+, а также разработки для заботы о коже.





Tag+ представляет собой этакую легкую в использовании кнопку. Она может выступать в качестве компаньона, соединяя игрушки и смартфон через беспроводное соединение Bluetooth LE. Кнопка различает длинные и короткие нажатие, встряхивания и столкновения с другой Tag+.

S-Skin представляет собой комплексное косметическое решение для заботы о коже. Решение включает специальный гаджет для анализа состояния кожи, приложение на смартфоне и пластыри микроиглами для эффективной доставки в нужные места нужных ингридиентов.

Портативный гаджет Lumini способен определять назревающие проблемы с кожей. Он делает снимок лица и анализирует информацию с помощью собственных алгоритмов, а затем отправляет данные соответствующему приложению на смартфоне.