Android Pay заработает в России в 2017 году

Компания Google запустит в России свой платежный сервис Android Pay в 2017 году. Об этом рассказало издание «Известиям» со ссылкой на некий анонимный источник, близкий к Центральному банку России.





По данным источника, смартфоне на базе операционной системы Android и с поддержкой беспроводного интерфейса NFC, на будущий год станет возможно использовать в качестве полноценного платежного инструмента. Проект внедряется в сотрудничестве с несколькими банками, в том числе Альфа-банком, Бинбанком, Райффайзенбанком и Тинькофф-банком.

Напомним, осенью 2016 года в России заработал стачала сервис Samsung Pay, а затем и Apple Pay. С запуском Android Pay бесконтактными платежами смогут воспользоваться не только пользователи некоторых смартфонов Samsung, но и других Android-смартфонов с чипом NFC. Кроме того, поддержка Android Pay появится в смарт-часах, когда выйдет обновление Android Wear 2.0.