Среди запретных тем в интернете у детей в России лидируют алкоголь, табак и наркотики

«Лаборатория Касперского» поделилась статистикой о том, какой нежелательный контент в интернете пользуется наибольшим спросом у детей в разных странах мира.





Больше всего попыток посещения небезопасных веб-сайтов эксперты зафиксировали в Израиле (775 попыток в год на одного пользователя), Великобритании (460), США (352), Швеции (345) и Канаде (302). Россия в этом рейтинге оказалась только седьмой. В среднем российский ребенок ежегодно совершает 229 попыток доступа к сайтам, относящимся к нежелательным для детей категориям. У российских детей самой популярной запрещенной темой оказалась «Алкоголь, табак и наркотики», однако в общем рейтинге этой категории они стали лишь девятыми.

В зависимости от страны интернет-контент, интересующий детей, значительно отличается. Японские дети чаще других посещают запрещенные сайты с контентом «для взрослых» (39 попыток в год) и пиратским ПО, аудио и видео (104). Итальянцы больше других интересуются азартными играми (3,6), а португальцы попадают на сайты с нецензурной лексикой (60). Среди израильских детей наибольшей популярностью пользуются ресурсы, посвященные алкоголю, табаку и/или наркотикам (687 попыток) и оружию (3,8 попыток). Сайты с жестокостью оказались наиболее посещаемы детьми из США (1,8 попытки).

Как отмечают эксперты, дети не всегда намеренно пытаются попасть на сайты с нежелательной для них информацией. Причиной такого перехода может оказаться случайное нажатие на баннер или присланная кем-то ссылка.