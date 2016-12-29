Что случилось 28.12.2016?

Фильм Assassin's Creed провалился в прокате США. Создатель "Ёжика в Тумане" высказался против игр. А за использование пиратского контента вовсе предложили штрафовать. 2016 год стал самым прибыльным в истории мобильной игровой индустрии.

44% из всех активированных в праздники смартфонов пришлись на различные модели iPhone. Процессор Intel Core i7-7700K поставил рекорд в тесте wPrime 32M. Самые редактируемые статьи в Wikipedia посвящены совсем не веселым темам. А вот новость о возможном выпуске SNES Classic Edition, безусловно, хорошая.

Мы увидели глянцево-белые iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Яндекс.Карты появились для Windows 10. Смартфон LG G6 показался на рендерах. Samsung Galaxy S8 по всей видимости будет комплектоваться S Pen. Ноутбуки ThinkPad T от Lenovo обновились. А Xiaomi Mi 5S начали продавать в России.

Теперь, благодаря нам, вы знаете, чем итересуются дети в Интернете.