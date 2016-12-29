29 декабря в истории: электронное правительство и взлом GSM-сети

29 декабря 2009 года Путин создал электронное правительство. На тот момент Владимир Путин был премьер-министром России и подписал соответствующий указ о создании единого национального оператора инфраструктуры электронного правительства. Им стала вертикально интегрированная государственная автоматизированная информационная система (ГАС) «Управление». Создание и ввод в эксплуатацию системы должен осуществляться в течение 2009-2012 годов. ГАС «Управление» является частью федеральной целевой программы «Электронное правительство». В том же году правительство активно развивало информационные средства взаимодействия с гражданами. Так, 15 декабря из тестового режима в рабочий перешел интернет-портал государственных услуг (gosuslugi.ru). В 2013 году электронное правительство перешло в зону ответственности «Почты России» и ФГУП НИИ «Восход».



Логотип электронного правительства России

29 декабря 2011 года хакеры взломали GSM-сеть. На конференции Chaos Communication Congress в Берлине Карштен Ноль и Лука Мелетте продемонстрировали, как при помощи легкодоступного дешифрующего программного обеспечения и мобильного телефона можно выдать себя за пользователя другого GSM-мобильника. Они совершили несколько звонков, отправили текстовые сообщения и даже проверили голосовую почту от лица другого абонента и определили его местоположение. Их метод сработал по причине слабости GSM-шифрования, а также из-за того, что ключ, который, как первоначально предполагалось, должен обновляться каждый раз при новом вызове, часто используется для нескольких различных транзакций. Выявленная тогда уязвимость не затрагивала более современные сотовые сети третьего и четвертого поколений.



Хакер