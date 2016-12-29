Qualcomm оштрафовали на $854 миллиона

Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) оштрафовала компанию Qualcomm на рекордные 854 миллиона долларов за нарушение антимонопольного законодательства Южной Кореи.

В KFTC пришли к выводу, что Qualcomm, используя свое лидирующее положение на рынке, вынуждала производителей смартфонов платить деньги за слишком широкий набор патентов при покупке микросхем модемов. Расследование длилось с 2014-го года.

Вдобавок, Qualcomm обвинили в отказе лицензировать ключевые для стандартов патенты своим конкурентам (вроде Intel, Samsung, MediaTek), чем ограничили здоровую конкуренцию.

Огромный штраф это еще не все. Qualcomm также обязали впредь выдавать лицензии на честных условиях и перезаключить договоры о поставках микросхем с большинством компаний, включая Apple, Intel. Samsung, Huawei.

В Qulacomm с решением комиссии несогласны. Представители гиганта заявили, что дождутся оглашения всех подробностей дела, а затем подадут апелляцию.

Источник
Reuters
Теги
Qualcomm суд

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