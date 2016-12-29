Во ВКонтакте запустили самоуничтожающиеся Истории

Команда социальной сети ВКонтакте представила новую функцию — Истории. Истории ВКонтакте работают аналогично на Stories в Instagram. Они уже доступны в мобильных приложениях для iOS и Android. Пользователь может записать видео или снять фото и поделиться с ими с друзьями и подписчиками в специальном блоке Историй над новостями. Истории будут видны 24 часа после публикации, а затем самоуничтожатся.





Продолжительность видео допускается до 12 секунд. К фото и видео можно добавить граффити, стикеры или текст. При публикации нового контента, фото пользователя подсветится синим, Для просмотра новых Историй достаточно нажать на это фото. Историю можно опубликовать для всех, а также отправить в чат, обсудить с автором Историю можно в личных сообщениях.





Обновленное приложение ВКонтакте для iPhone и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.