Флагманский монобрендовый магазин Xiaomi открылся в Москве

Китайская компания Xiaomi открыла свой флагманский монобрендовый магазин в Москве. Магазин под названием Mi Home расположен в торговом центре «Авиапарк».









Он занимает около 200 м2. В ассортимент вошли не только смартфоны, но и другая продукция Xiaomi, включая ноутбуки, роутеры, аксессуары, электровелосипед и товары категории «Умный дом».





Кроме того, в Mi Home представлены демонстрационные образцы свежих смартфонов — безрамочного Xiaomi Mi Mix и Xiaomi Mi Note 2 с изогнутым дисплеем, которые были представлены в конце 2016 года.

Xiaomi Mi Mix

Напомним, летом 2016 года официальные продажи смартфонов Xiaomi начались у нескольких российских ритейлеров, в том числе у «Связного», а в октября заработал первый монобрендовый розничный магазин Xiaomi в России. Он расположен в торговом центре «Калейдоскоп» в Москве. За флагманский магазин в «Авиапарке» тоже отвечает компания «Смарт оранж», которая является подразделением дистрибутора RDC Group.