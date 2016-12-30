Что случилось 29.12.2016?

В последнем ежедневном дайджесте в этом году мы хотели бы рассказать о том, что Meizu готовит смартфон с выдвижной камерой под кодовым наименованием Legent. Samsung намеревается "умертвить" смартфоны Galaxy Note 7, оставшиеся на руках у пользователей. Huawei Honor Prague будет стоить примерно 250 долларов.

Январская подборка бесплатных игр в сервисе PlayStation Plus разочаровала большинство игроков. А создатель Final Fantasy собрался анонсировать новый проект в 2017 году. У ВКонтакте появились свои истории на манер тех, что мы видели в Instagram. А AirPods опечалили владельцев быстрой разрядкой.

Аппаратных кнопок в Samsung Galaxy S8 не будет. Шлем виртуальной реальности HTC Vive 2 могут показать уже на CES 2017. LG тем временем собирается подключить к нейросетям холодильники и пылесосы. Умная бытовая техника нужна? В Москве был открыт флагманский монобрендовый магазин Xiaomi.

ZTE рассказала о могучем флагманском смартфоне Blade V8. У iPhone 8 может оказаться дисплей от Samsung на 5,8 дюймов. Успехов и хороших праздников. С наступающим, товарищи!