Главное за неделю: Xiaomi Redmi Note 4X, пять смартфонов Nokia и цена ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition

На этой рабочей неделе в сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Note 4X, который пока не был представлен официально. Финская компания HMD Global собирается представить пять новых смартфона под брендом Nokia, которые выйдут в продажу во втором и третьем кварталах 2017 года. Мы также узнали, сколько попросят за современный смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition в России. Об этих и других важных новостях читайте ниже.

Китайцы показали Xiaomi Redmi Note 4X

В китайской социальной сети Weibo появилась информация о смартфоне Xiaomi Redmi Note 4X, который станет продолжением модели Redmi Note 4, появившейся в августе уходящего года. Авторы поста предположили, что новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, основную камеру на 13 мп и фронтальную на 5 мп, а также аккумулятор емкостью 4100 мАч.

Позднее, существование и частично технические характеристики Redmi Note 4X подтвердил сайт китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.

Судя по данным регулятора, смартфон базируется не на Snapdragon, а на 10-ядерном процессоре MediaTek Helio X20, имеет до 4 ГБ оперативной памяти, 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

HMD собирается представить пять смартфонов Nokia до осени 2017 года

Компания HMD Global намеревается представить 5 новых смартфона под брендом Nokia, которые поступят в продажу во втором и третьем кварталах 2017 года, пишет ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Первую модель покажут на MWC 2017.

Еще четыре смартфона получат дисплеи диагональю от 5 до 5,7 дюймов с разрешением 2560 x 1440 или 1920 х 1080 пикселей. Поставлять дисплеи станут LG Display, Century Technology и Innolux; FIH Mobile выступит в роли производственного партнера.

По всей видимости, первым устройством станет Nokia D1C, его должны показать на MWC 2017 в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Новинка будет доступна в двух версиях. Младшую модель за 150 долларов оснастят 5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, камерной на 13 мп и 2 ГБ оперативной памяти. Старшую за 200 долларов — 5,5-дюймовый дисплеем с таким же разрешением, но уже 16-мегапиксельной основной камерой и 3 ГБ оперативной памяти. Обе модели базируются на чипе Qualcomm Snapdragon 430 с графикой Adreno 505, имеют 16 ГБ встроенной флеш-памяти и фронтальную камеру на 8 мп.

Российская цена на мощный ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition

ASUS рассказала о том, сколько будет стоит ее флагманский ZenFone — ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition — в России. Новинка с 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD, 23- мегапиксельной основной камерой PixelMaster 3.0 на базе сенсора Sony IMX318, 8-мегапиксельной фронтальной камерой с углом обзора 85°, в стильном металлическом корпусе без видимых антенных вставок, оснащенная чипом Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти стандарта UFS 2.0 обойдется в 59 990 рублей.

Начнут продажи устройства в начале 2017 года. Смартфон доступен в серебристом и золотистом цветовых решениях, поддерживает 2 SIM-карты, LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, имеет порт USB Type-C (USB 3.0) и сканер отпечатков пальцев. А вот аккумулятор мог бы быть и побольше — всего 3000 мАч, зато с технологией быстрой подзарядки QuickCharge 3.0.

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