C Kinect теперь охотятся на призраков

На сайте ICXM.net появилась информация о том, что Kinect'ом, устройством, созданным изначально для отслеживания движений в играх, пользуются охотники за привидениями. Дело в том, что этот автономный аксессуар для Xbox 360 и Xbox One способен «видеть» и в обычном диапазоне и в инфракрасном. Вдобавок, обладает функциями тепловизора.

Тех, кто находится в поисках призраков и желает с ними пообщаться, Kinect привлекает простотой конструкции и дешевой ценой. Гаджет был замечен в различных паранормальных шоу, вроде Paranormal Lockdown, Ghost Adventures и Ghost Hunters.

К слову, сферы использования Kinect предельно разнообразны.