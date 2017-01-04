CES 2017: Synaptics представляет новую систему распознавания по лицу и отпечаткам пальцев

Компания Synaptics представила на выставке CES 2017 свою новую биометрическую систему для смартфонов, планшетов и ноутбуков. Помимо дактилоскопического датчика она включает технологию распознавания лиц. Теперь блокировку можно снимать простым взглядом. Аналогичным образом предлагается делать транзакции.

Технология SentryPoint способна отличать реальные отпечатки от поддельных, а также умеет запоминать, как человек моргает, двигает головой — обмануть ее, по словам создателей, невозможно.