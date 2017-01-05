Стоимость Bitcoin превысила 1000 долларов

Криптовалюта Bitcoin в первой торговой сессии 2017 года подорожала до 1022 долларов, таким образом, обновив максимум за три года. Курс превысил тысячу долларов впервые с декабря 2012-го года. За год Bitcoin вырос на 125%, обогнав все национальные валюты планеты Земля.

Средняя стоимость Bitcoin по годам: