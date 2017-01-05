Стоимость Bitcoin превысила 1000 долларов
Криптовалюта Bitcoin в первой торговой сессии 2017 года подорожала до 1022 долларов, таким образом, обновив максимум за три года. Курс превысил тысячу долларов впервые с декабря 2012-го года. За год Bitcoin вырос на 125%, обогнав все национальные валюты планеты Земля.
Средняя стоимость Bitcoin по годам:
- 2008 — Старт
- 2009 — 1000 BTC = 0.003 $
- 2010 — 1 BTC = $0.50
- 2011 — 1 BTC= $10
- 2012 — 1 BTC =$10
- 2013 — 1 BTC= $600
- 2014 — 1 BTC= $310
- 2015 — 1 BTC= $360