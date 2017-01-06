CES 2017: Система тактильной отдачи Tanvas позволит ощутить текстуру изображения на тачскрине

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Tanvas показала систему тактильной отдачи для сенсорных экранов под названием TanvasTouch. Она способна создать у пользователя иллюзию реального прикосновения к поверхности, изображенной на картинке на экране с передачей ее текстуры.


По словам очевидцев, демонстрация вполне убедительна — при прикосновении пальцем к картинке с водой над галькой, отдача создает ощущение водной ряби под пальцами, а камешки слегка соударяются между собой. Еще один пример исопльзования — в партнерстве с компанией Bonobos, специализирующейся на мужской одежде, Tanvas создала приложение, в котором можно "пощупать" разные варианты ткани для брюк, чтобы покупателю было легче выбрать. Тачскрин не дает полного ощущение ткани, но позволяет составить общее впечатление о гладкости материала.


В отличие от традиционных систем отдачи, основанных на вибрации, TanvasTouch задействует собственный экран и использует электромагнитные импульсы, чтобы сформировать более точный отклик в пальцах пользователя. На данный момент TanvasTouch находится на стадии прототипа, установленного поверх экрана планшета Nexus 9. 

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Источник
The Verge
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