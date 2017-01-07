Появились подробности HDMI 2.1

В Интернете появился официальный пресс-релиз HDMI 2.1, в котором подробно рассказывается о масштабном обновлении. Среди нововведений: поддержка более высокой частоты обновления экрана и разрешений 4K, 8K и 10K (когда такие дисплеи появятся), увеличенная до 48 Гбит/с пропускная способность (раньше было 18 Гбит/с).

Также следует отметить динамический HDR и режим Game Mode VRR, использующий переменную частоту обновления. Последний напоминает технологию G-Sync/Freesync (от NVIDIA и AMD соответственно) для компьютерных мониторов и может быть актуален, например, с Xbox Scorpio, если Microsoft включит в новую консоль поддержку HDMI 2.1.

Разумеется, чтобы оценить все прелести HDMI 2.1, вам понадобится телевизор с его поддержкой. В игровых приставках, впрочем, часть новых функций может добавиться вместе с обновлениями.

Список поддерживаемых разрешений велик:

4K50/60Hz

4K100/120Hz

5K50/60Hz

5K100/120Hz

8K50/60Hz

8K100/120Hz

10K50/60Hz

10K100/120Hz

Также новинка поддерживает цветовые пространства BT.2020 с 10, 12 и 16 битной цветовой разрядностью.

HDMI 2.1 появится во втором квартале 2017 года.