Facebook запустит рекламу в середине видеороликов

Социальная сеть Facebook начнет вставлять рекламу в середину видеороликов, которые смотрят пользователи. Об этом сообщил ресурс Recode со ссылкой на источники в индустрии.


По данным источника, команда соцсети вскоре начнет тестировать новый формат рекламы, предусмотривающий показ рекламных вставок через 20 секунд после начала клипа. Изменение коснется более или менее профессионально сделанных роликов и не затронет домашнее видео, которое публикуют простые пользователи.

На такой рекламе производители видео смогут зарабатывать. Facebook планирует отдавать создателям роликов 55% от стоимости рекламы. Если проект будет запущен, это может стать первым шагом к возможности настоящего заработка с публикуемых в соцсети роликов для многих производителей видео с начала работы Facebook.

Источник
Recode
Теги
социальная сеть FACEBOOK фейспалм реклама

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