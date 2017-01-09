Facebook запустит рекламу в середине видеороликов

Социальная сеть Facebook начнет вставлять рекламу в середину видеороликов, которые смотрят пользователи. Об этом сообщил ресурс Recode со ссылкой на источники в индустрии.





По данным источника, команда соцсети вскоре начнет тестировать новый формат рекламы, предусмотривающий показ рекламных вставок через 20 секунд после начала клипа. Изменение коснется более или менее профессионально сделанных роликов и не затронет домашнее видео, которое публикуют простые пользователи.

На такой рекламе производители видео смогут зарабатывать. Facebook планирует отдавать создателям роликов 55% от стоимости рекламы. Если проект будет запущен, это может стать первым шагом к возможности настоящего заработка с публикуемых в соцсети роликов для многих производителей видео с начала работы Facebook.