Apple и Google удалили приложение LinkedIn из российских магазинов по просьбе Роскомнадзора

Компании Apple и Google удалили мобильное приложение LinkedIn из российских версий магазинов App Store и Google Play. Как пояснил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора, Вадим Ампелонский, это было сделано по просьбе ведомства.





По словам Ампелонского, Роскомнадзор направил официальные письма Apple и Google с рекомендацией удалить приложение из App Store и Google Play еще в декабре 2016 года. Необходимые согласования и юридически вопросы заняли некоторое время и приложение пропало из магазинов только сейчас. Как отметил представитель Роскомнадзора, удаление приложения за месяц можно считать оперативным для аких крупных корпораций.

Напомним, социальная сеть LinkedIn была заблокирована на территории России в середине ноября 2016 года по решению Мосгорсуда. Изначально с требованием об ограничении доступа к http://www.linkedin.com и http://linkedin.com в суд обратился сам Роскомнадзор. У ведомства возникли претензии к нарушению закона «О персональных данных», предусматривающего локализацию персональных данных на территории России, что усугубилось утечками информации о пользователях.