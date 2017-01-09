Vine закроется 17 января

В октябре 2016 года компания Twitter объявила о грядущем закрытии сервиса короткого видео Vine. Теперь команда сервиса опубликовала подробности. 17 января 2017 года мобильные приложения Vine превратятся в Vine Camera.


Приложение Vine Camera позволит создавать 6,5-секундные зацикленные видео и публиковать их в своем аккаунте Twitter или сохранять на смартфоне в галерее. Прочая функциональность, доступная сейчас через Vine будет потеряна.


До 17 января пользователи смогут скачать созданные ранее видео через мобильные приложения Vine или с сайта vine.co. После запуска Vine Camera 17 января возможность скачивания видео пропадет из приложений, а сайт vine.co превратится в архив уже загруженных видео, которые можно будет просматривать.

Источник
Vine
Теги
смартфон социальная сеть TWITTER видео блог Vine

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