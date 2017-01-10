Что случилось 09.01.2017?

Постепенно выходим из спячки новогодних праздников и возвращаемся к публикации ежедневных мини-дайджестов "Что случилось?". Благо новостных поводов в достатке. Apple, например, можети выпустить сразу три новых iPad'а. В HTC, по слухам, кипит работа над смартфоном Vive.

Nintendo Switch может оказаться неожиданно дешевой. А Half-Life 3 могла стать стратегией в реальном времени. А могла и не стать. В новогоднюю ночь через WhatsApp было отправлено 63 миллиарда сообщений. В лидерах - Индия. Камера Yi 4K+ позволит снимать качественно, да еще и при 60 FPS.

"Казаки 3" дорожают. Во всем виноват "налог на Google". Доля Mac на рынке падает. HMD представляет первый смартфон Nokia 6. Galaxy S8 могут выпустить ограниченным тиражом уже в феврале.

LinkedIn в России теперь не скачать. Это касается и пользователей Android и владельцы iOS-устройств. Грустно. А вот смартфон ASUS ZenFone Pegasus 3S аппарат совсем не грустный!