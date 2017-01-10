IBM и Samsung в 2016 году зарегистрировали больше всего патентов
Сотрудники IFI Claims Patents Services заявили, что большего всего патентов среди IT-компаний в 2016 году зарегистрировала IBM. Причем, лидером рейтинга она является на протяжении уже двух десятков лет. В сутки IBM в среднем подавала заявки на 22 патента.
С большим отставанием следует корейский гигант Samsung - «всего» 15 патентов каждый день. Третья же позиция у Canon. Общая же «горячая» патентная десятка выглядит так:
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IBM
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Samsung
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Canon
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Qualcomm
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Intel
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LG
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Microsoft
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TSMC
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Sony
ИсточникMSPowerUser