Yahoo переименуют в Altaba

Компания Yahoo, стоящая за одним из старейших поисковых интернет-порталов, может в неотдаленном будущем сменить свое название на Altaba. "Конец эпохи" наступит в случае завершении сделки по продаже портала телекоммуникационному гиганту Verizon. Эти новости следуют исходя из свежего отчета компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам в США.

Марисса Майер
Марисса Майер

Как известно с июня 2016 года, Verizon покупает основной бизнес Yahoo за 4,8 миллиарда долларов. При этом во владении компании останутся 15% акций Alibaba и 35,5% Yahoo Japan. После необходимых переходных процессов, Altaba будет работать как инвестиционная компания. Ожидается, что сделка по продаже завершится к концу первого квартала 2017 года.

После завершения сделки в управлении Altaba останутся только пять текущих членов совета директоров. Остальные члены правления, включая текущего исполнительного директора, Мариссу Майер (Marissa Mayer), уйдут из новой компании.

Источник
Yahoo
Теги
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