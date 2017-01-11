Что случилось 10.01.2017?

Microsoft неожиданно отменила потенциальный эксклюзивный для консоли Xbox One суперхит от Platinum Games, игру Scalebound. В Epic Games признались в любви PC. А в Nvidia уверены, что Nintendo Switch приятно удивит геймеров. Игровая приставка от Disney обойдется примерно в 100 долларов.

Samsung полна решимости реализовать за первый год 60 000 000 смартфонов Galaxy S8. Рынок смартфонов Индии постепенно завоевывают китайские производители. В Steam пользователи установили очередной новый рекорд.

Yahoo превратится в Altaba. Смартфон Moto G5 Plus показался на настоящих фотографиях. Стала известна стоимость ASUS ZenFone 3 Zoom. 

Смарт-очки от Apple с оптикой Carl Zeiss могут стать реальностью. Sony выпускает белую и тонкую PlayStation 4 Slim. Galaxy X1 и X1 Plus от Samsung проходят тесты. 

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