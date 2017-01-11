11 января в истории: Китай сбивает ракетой собственный спутник, Apple выпускает iPod shuffle

11 января 2005 года Apple представила музыкальный плеер iPod shuffle без экрана. В Apple обратили внимание на то, что многие люди закачивают в свои цифровые «шарманки» музыку и слушают её в случайном порядке (в режиме shuffle), забывая об альбомах, исполнителях, плейлистах. А при такой плотности общения с гаджетом и интерфейс фактически не нужен. Так рассуждали в Купертино и сделали iPod shuffle. Чем он выделялся среди, прямо скажем, одинаковых моделей конкурентов, так это отсутствием экрана. Только кнопки: воспроизведение, переход к следующему или предыдущему треку, громкость — и переключатель порядка песен (включая главный — случайный).

К моменту анонса shuffle у Apple было две модели плееров: классический iPod с очень вместительным жестким диском и представленный за год до того iPod mini со специальным крохотным 1-дюймовым винчестером на 4 ГБ. Последний сумел серьёзно потеснить на рынке плееры на флеш-памяти (в самом деле серьёзно — их доля уменьшилась вдвое), но клин нужно было выбивать клином, и им стал shuffle. У него было вдвое больше памяти, чем у конкурентов с аналогичной ценой, и уже в марте 2005 года новый гаджет держал 58% рынка плееров на флеш-памяти.

iPod shuffle всех четырёх поколений
iPod shuffle всех четырёх поколений

Всего iPod shuffle пережил четыре инкарнации, причём в третьем поколении плеер остался вообще без кнопок — управлять им нужно было кнопками на шнуре наушников. Правда, к следующей версии кольцо клавиш на плеер всё же вернули. Она вышла в сентябре 2010 года, а следующие два обновления (последнее — в июле 2015 года) были исключительно декоративными — менялся выбор цветов корпуса. Сейчас shuffle стоит 49 долларов.

iPod shuffle версии 2015 года
iPod shuffle версии 2015 года

11 января 2007 года Китай сбил собственный космический спутник. Метеорологический аппарат «Фэнъюнь–1С» давно устарел и должен был бы быть снят с орбиты, но китайцы решили избавиться от него иным способом.

Спутник сбили с помощью ракеты с кинетической боеголовкой — за этим термином скрывается по сути просто снаряд без взрывчатых веществ, которая врезается в цель и ударом разрушает её. Такой метод подходит для маломаневренных объектов, и спутник таким определенно являлся. После столкновения, «Фэнъюнь–1С» распался на три тысячи осколков, и сейчас они составляют 28% всего мусора на орбите. Западные космические державы отказались от испытаний оружия вне атмосферы еще в 1985 году — когда стал понятен риск сделать космос полностью непригодным для использования. Впрочем, последующие испытания Китай проводил не на орбитальных спутниках, а на баллистических ракетах — их фрагменты благополучно падали на землю.

Цель же «самострела» довольно проста: Китай продемонстрировал, что способен уничтожать цели на орбите, которую используют многие — например, американские — спутники-шпионы и военные аппараты.

Интересно, что фильм «Гравитация» начинается с того, герои попадают под «ливень» из обломков взорванного спутника. Почему-то российского спутника.

Теги
Apple день в истории IPOD космос Китай IPOD SHUFFLE

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
CES 2017: Razer сообщила о краже двух прототипов
Что случилось 10.01.2017?
Yahoo переименуют в Altaba

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 467
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 246
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 151
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77