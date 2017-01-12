Минкомсвязи и Минкэономразвития против штрафов за скачивание пиратского контента

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций в России, выступил против введения штрафов за скачивание пиратского контента. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС.





В отношении штрафов пользователей Никифоров сказал журналистам на Гайдаровском форуме, буквально, следующее: "Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо".

Олег Фомичев, замглавы Минэкономразвития, тоже высказался на форуме против введения штрафов за скачивание, отметив, что взимать такие штрафы будет "неадминистрируемо и невозможно". По его мнению, с пиратством надо бороться не штрафуя пользователей, а выступая против самих сайтов и пиратов.

Напомним, в декабре 2016 года Владимир Мединский, министр культуры России, предложил заявил, что введение штрафов за скачивание пиратского контента вполне возможная мера, а также что Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства.

На данный момент в России использование пиратского контента в личных целях ненаказуемо, карается лишь его распространение. При этом система штрафов за пользование нелегальным контентом существует, например, в Германии, где за просмотр нелегальной версии фильма или скачивание пиратской копии игры можно заплатить до 1000 евро.