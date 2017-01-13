Что случилось 12.01.2016?

С наступающим Старым Новым годом, господа. А что же творилось в четверг? В четверг не утихали страсти по поводу Scalebound. Выяснилось, что фильм "Кредо Убийцы" отнюдь не провальный. А GeForce 1080 Ti могут показать уже 10 марта. Nikon продолжает подготовку к празднованию 100-летнего юбилея.

Galaxy S8 показывается на рендерах. Миллиардер Илон Маск называет свои любимые игры, а в это же время Samsung с гордостью заявляет о 96% вернувшихся Galaxy Note 7. iOS продолжает победное шествие по миру. Впрочем, "растет" не всюду. 

HTC U Ultra показали официально. А в России за 100 долларов можно купить Meizu M5. Минкомсвязи и Минэкономразвития сообoают, что против штрафов за скачивание пиратского контента. Непромокаемый LG G6 могут представить в феврале 2017 года. 

Nokia 8 все-так засветился на прошедшей CES 2017. Moto G5 Plus мы показали вам на пресс-рендере. А также узнали цену Huawei Honor 6X.

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