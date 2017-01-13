13 января в истории: спутник Каллисто, машина для чтения вслух, уход Гейтса с поста главы Microsoft

13 января 1610 года Галилео Галилей обнаружил четвертый спутник Юпитера, который позже был назван Каллисто. Астроном особенно не утруждал себя придумыванием имен, все открытые им спутники Юпитера до середины XIX века назывались в честь итальянской семьи Medici и различались порядковыми номерами (Medici I – Medici IV).



Каллисто, спутник Юпитера



Каллисто в сравнении в Землей и Луной

Все четыре небесных тела были открыты им за короткий промежуток времени в 1610 году с 7 по 13 января. Во второй половине XIX века они были названы галилеевыми спутниками и получили индивидуальные имена: Каллисто, Ио, Европа и Ганимед. Каллисто является третьим по величие спутником в Солнечной системе, а среди спутников Юпитера он уступает только Ганимеду.

13 января 1976 года изобретатель Рэймонд Курцвейл продемонстрировал первую в истории машину для чтения напечатанного текста вслух. Сама идея такого устройства пришла к нему еще в 1974 году, но для ее реализации не хватало некоторых устройств вроде ПЗС-матрицы, планшетного сканера и синтезатора речи – все они появились до конца 1975 года.



Рэймонд Курцвейл и Kurzweil Reading Machine

Изначальная идея Курцвейла состояла в том, чтобы дать слепым и слабовидящим людям читать книги. Первый экземпляр Kurzweil Reading Machine был продемонстрирован Национальной Федерации слепых США (NFB), где это устройство встретили с огромным энтузиазмом. А еще через шесть лет изобретатель переключился на работу с синтезаторами музыки и основал компанию Kurzweil Music Systems. Один из первых продуктов, синтезатор Kurzweil K250 был настолько хорош, что в слепом тестировании музыканты были не способны отличить его от настоящего пианино. А уже в 1990 году Рэймонд продал компанию корейскому производителю музыкальных инструментов Young Chang.

13 января 2000 года Билл Гейтс официально покинул пост генерального директора Microsoft. На этом посту его сменил Стив Балмер, на смену которому, спустя 14 лет, пришел нынешний руководитель – Сатья Наделла. Сам Гейтс все это время оставался крупнейшим акционером компании.



Билл Гейтс

Сейчас Гейтсу принадлежит около четырех процентов акций корпорации, однако он ежегодно продает около 80 млн. ценных бумаг с тем, чтобы к 2018 году полностью избавиться от этого актива. Главным занятием основателя Microsoft сейчас является благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation.