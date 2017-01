Главное за неделю: первый смартфон Nokia от HMD, стальная рамка iPhone 8 и цена Nintendo Switch

В первую рабочую неделю нового года в России компания HMD представила первый смартфон под брендом Nokia. Портал DigiTimes заявил, сославшись на источники в компаниях из цепи поставок Apple, что у iPhone 8 окажется стальная рамка для корпуса. Кроме того, в пятницу, 13 января, Nintendo назвала дату выхода и цену игровой приставки Switch. Об этих и других интересных новостях читайте в нашем еженедельном дайджесте.

HMD представила первый смартфон под брендом Nokia

Компания HMD Global представила первый смартфон под брендом Nokia, который получил наименование Nokia 6. Устройство собираются начать продавать в Китае через онлайн-ритейлера JD.com в начале 2017-го года по цене в 245 долларов США.

В HMD утверждают, что это лишь первый из нескольких смартфонов Nokia, дебют которых состоится в первой половине этого года. Международный вариант Nokia 6, по всей видимости, покажут на выставке MWC 2017 в Барселоне, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Смартфон имеет металлический корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой на 16 мп, фронтальной камерой на 8 мп. Внутри находится 8-ядерный процессор Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Работает новинка на Android 7.0, имеет аккумулятор на 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG. Размеры составляют 154 x 75,8 x 7,8 мм.

Кроме того, на стенде Qualcomm во время проведения выставки CES 2017 был обнаружен флагманский смартфон Nokia, который, по словам источника, известен под кодовым названием Nokia Supreme, а в продажу поступит как Nokia 8. Устройство получит 5,7-дюймовый дисплей Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD, фронтальную камеру на 12 мп и основную на 24 мп с системой оптической стабилизации изображения, а также двойные фронтальные динамики. Аппаратной основой станет чип Snapdragon 835, гаджет оснастят 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

У iPhone 8 будет стальная рамка как у iPhone 4s

В Apple намереваются использовать стальную рамку для корпуса нового iPhone, о чем сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в компаниях из цепи поставок Apple. Предположительно, что вместо алюминиевого корпуса iPhone 8 оснастят двумя стеклянными панелями с рамкой из нержавеющей стали. Аналогичный дизайн использовался для моделей iPhone 4 и iPhone 4s.

Однако разница имеется — если у iPhone 4s стальная рамка изготавливалась с помощью фрезерования, то в iPhone 8 используется ковка, что значительно удешевляет процесс. Поставщиками рамок выступят Foxconn и Jabil, участвовавшие в изготовлении iPhone 4.

Напоминаем, что в 2017 году большинство аналитиков ожидают большой редизайн, приуроченный к празднованию 10-летнего юбилея iPhone. Некоторые пишут о появлении в iPhone 8 OLED-дисплея. Другие поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, а аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную. Также сообщается о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Впрочем, есть версия и о незначительных изменениях в iPhone 2017-го года. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным же новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Nintendo Switch в России обойдется в 22 499 рублей

Игровая консоль Nintendo Switch появится одновременно во всем мире 3 марта 2017 года, о чем Nintendo сообщила на своей официальной пресс-конференции в Токио в пятницу. В США за консоль попросят 299 долларов, в Японии она будет стоить 29 980 йен. А в России за приставку придется выложить 22 499 рублей.

Также стало известно, что онлайн-сервис Switch окажется бесплатным, но только до конца 2017-го года, затем будет введена платная подписка. Известно, что Nintendo намеревается баловать подписчиков периодической раздачей бесплатных классических игр со своих предыдущих консолей. Новинка также поддерживает локальный мультиплеер до 8 человек.

От регионального кодирования, как и предполагалось, японцы отказались. Switch можно купить где угодно и для нее подойдут игры, купленные в любом из регионов.

Портативный режим предложит от 3 до 6 часов автономной работы. Джойстики («Джойконы») оснащаются функцией вибрации, сенсорами движения и датчиками для распознавания фигурок amiibo.

В стартовой линейке системы окажутся такие игры, как The Elder Scrolls V: Skyrim и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

