Фактический глава Samsung Ли Джей Йонг подозревается во взяточничестве

Reuters сообщает, что вице-президент Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group Ли Джей Йонг (Lee Jae-yong), сын официального главы Samsung Group, был вызван на допрос в прокуратуру Южной Кореи. Дело в том, что его подозревают в причастности к скандалу, в котором также фигурирует президент страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye) и его подруга.

Ли Джей Йонга подозревают в участии во вложении 25 000 000 долларов своей компании в фонды, связанные с подругой главы государства Чой Сун Силь (Choi Soon-sil) для того, чтобы последняя поспособствовала успешному слиянию Samsung C&T и Cheil Industries. Сам Ли Джей Йонг свою вину не признает.  

Источник
Reuters
Теги
Samsung

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