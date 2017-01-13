YouTube запустил Super Chat с платными сообщениями

Команда видеосервиса YouTube сообщила о запуске новой функции — специального чата Super Chat. Такой чат позволит зрителям и фанатам отправлять авторам во время прямых трансляций платные сообщения. Платные сообщения будут выделены цветом и смогут висеть некоторое время на верху чата.


Цвет и время, на которое сообщение будет закреплено, зависит от стоимости сообщения. Также на стоимость влияет длина сообщения. Отправлять такие платные сообщения можно на сайте YouTube и в сервисе YouTube Gaming, а также через приложение для Android. В версии приложения для iOS функция Super Chat пока не поддерживается.

На данный момент Super Chat доступен в бета-версии в десятке стран, включая США, Великобритании и Германию. 31 января 2017 года планируется запуск в 20 странах для создателей контента и более чем 40 странах для зрителей.

В США стоимость сообщение варьируется от 1 доллара до 500 долларов. Заплатив 500 долларов пользователь сможет написать сообщение из 350 символов, оно будет выделено красным и провисит наверху чата целых 5 часов.


Источник
YouTube
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