15 января в истории: строительство Пентагона, появление китайского ядерного оружия и MacBook Air

15 января 1943 года завершилось строительство Пентагона — единой штаб-квартиры Минобороны США. Легендарное пятиконечное здание уже успело стать мировой достопримечательностью и просто самым большим офисным сооружением в мире.



Пентагон в январе 2008 года

Консолидация сотрудников Министерства обороны в едином помещении, пришла в голову американскому правительству, когда страна стала принимать участие во Второй мировой войне. Когда ведомство стало слишком громоздким и неэффективным в работе (а командование в военное время должно быть максимально оперативным), президент США Франклин Рузвельт поручил подготовить для Минобороны уже строящееся офисное здание неподалеку от Вашингтона.

Необычность конструкции Пентагона поражает до сих пор: пять этажей сверху и ещё два под землёй, пять офисных секций, настолько грамотно объединенных коридорами, что в любую точку огромного здания можно дойти за 7 минут. Не обошлось без чёрного юмора при строительстве — центральный газон уже давно получил прозвище «Ground Zero», то бишь «эпицентр ядерного взрыва» или своеобразное «стрелять сюда». Сотрудники Минобороны прекрасно осознавали, что в случае войны с СССР первая бомба упадёт именно на военное командование.



Схема Пентагона

За сутки Пентагон успевает разослать свыше 40 тысяч писем и совершить 200 тысяч телефонных звонков. А отдельной «достопримечательностью» здания стало запредельное количество туалетов — во время строительства власти задумывали отдельные туалеты «для белых» и «для чёрных». Позже от расистской идеи отказались, и от былых намерений осталась только нелепая архитектурная особенность.

Удачная атака на Пентагон один раз даже состоялась наяву, а не в ура-патриотических фильмах-боевиках, как это обычно бывало. Во время теракта 11 сентября 2001 года пассажирский самолет Боинг 757 протаранил левое крыло здания. Все 64 пассажира лайнера погибли, а общее количество жертв достигло 125 человек. Поговаривают, что после восстановления здания Пентагон обзавёлся небывало эффективными системами пожаротушения и даже генераторами помех для ракет дальнего действия.

15 января 1955 года китайское правительство приняло решение создать ядерное оружие. Изначально Мао Цзэдун, председатель КНР, обращался за содействием в выпуске оружия к СССР, но советские коллеги обещали лишь защиту Китая с помощью своего ядерного арсенала, и производство подобного вооружения за рубежом не приветствовали. И по мнению первого секретаря ЦК КПСС, Никиты Хрущёва, у китайцев просто не хватило бы для такого проекта финансовых ресурсов и научного потенциала. Поэтому КНР решили действовать самостоятельно.

Чтобы быстрее завершить амбициозный проект, руководство страны созвало огромное количество китайцев, которые получали образование за рубежом. На помощь КНР, в частности, приехали физики и математики из научных университетов США.

Мао Цзэдун всегда подчёркивал, что ядерное оружие строится в Китае с целью защиты, а не нападения. Прежде всего, защиты от американского ядерного арсенала. КНР смело вступали в конфликт с американцами во время Корейской войны (1950-1953 гг.), да и тайваньский конфликт, затянувшийся с 1958 года на десятилетия, тоже грозил ядерным ударом со стороны США.



Китайский ядерный арсенал

Научно-исследовательская база для создания ЯО была заложена в Китае ещё с 1950 года, когда был открыт Институт современной физики и в СССР ездили делегации для изучения атомных технологий.

После того, как Китай проявил твёрдость в ведении боевых действий против США, Хрущёв согласился помочь китайским инженерам в исследованиях и учениях. Не безвозмездно, правда, а в обмен на часть урана, который добывался на рудниках в КНР.

Поэтому уже в 1956 году китайское правительство анонсировало создание атомной бомбы и стратегических ракет. На помощь инженерам из КНР съехалось 10 тысяч советских специалистов по атомным исследованиям, при помощи СССР в стране развернули практически сотню научных центров и с десяток испытательных полигонов.

В 1958 году в Китае появился ядерный полигон, а ещё через три года Вооружённые силы КНР пополнились 20 ракетными полками. А в качестве носителей ядерных бомб китайцы использовали модифицированные советские самолёты Ил-28 и Ту-16.

Правда, затем в Советском союзе стали всё чаще замечать односторонний характер помощи Китаю — правительство КНР просило всё новые и новые технологии, уже на далеко не взаимовыгодных условиях. Китайцы даже отказались разместить на своей территории подлодки СССР — их устраивал лишь вариант передачи готового вооружения, которое будет управляться правительством Цзэдуна. Поэтому с 1960 года, когда КНР стал четвёртой ядерной державой после СССР, США и Великобритании, отношения между китайским и советским руководством охладели.

После прекращения сотрудничества развитие ядерного оружие в Китае резко замедлилось, и новый рывок в технологиях китайцы совершили только после развала СССР и промышленного шпионажа.

15 января 2008 года Apple выпустили рекордно тонкий ноутбук — MacBook Air. В отличие от большинства ноутбуков того времени с философией «всего и побольше», Apple сделали упор на компактность — 19,4 мм толщины и всего лишь 1,3 кг веса для 13,3-дюймовой модели были рекордной величиной. К примеру, представленный ранее MacBook (который тоже считался одним из самых лёгких лэптопов) весил 2,27 кг.



Стив Джобс демонстрирует Apple MacBook Air на выставке Macworld Conference & Expo в 2008 году

Немало покупателей и практически все производители-конкуренты встретили диковинный ноутбук шквалом критики — немыслимый в 2008 году отказ от оптического привода, дефицит разъёмов для подключение флешек/мышек/периферии, несъёмный аккумулятор и оперативная память многим пришлись не по вкусу. Зато коммерческий успех модели был оглушительным, из-за чего несколькими годами позже процессорный гигант Intel разработал низковольтные процессоры и стал курировать альтернативный тонким MacBook вариант компактных лэптопов — так появились ультрабуки.



Apple MacBook 2008

В 2016 году MacBook Air всё ещё производится, но сегодня модель уже нельзя назвать авангардной — она, скорее, является типичным представителем компактного класса ноутбуков. А идеологическим преемником и наиболее амбициозным лэптопом Apple сегодня стал MacBook образца 2015 года, с диковинным пока и единственным разъёмом USB C в основе.