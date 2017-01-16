Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест фактического главы Samsung

Мы уже писали о том, что вице-президент Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group, Ли Джэён (Lee Jae-yong), сын официального главы Samsung Group, был вызван на допрос в прокуратуру Южной Кореи в связи с коррупционным скандалом. Теперь южнокорейская прокуратура объявила о выдаче ордера на арест Ли Джэёна.





Ли Джэён является одним из богатейших бизнесменов Южной Кореи. Он оказался причастен к коррупционному скандалу, в котором также фигурирует президент страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye) и ее подруга Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil). Этот скандал считается крупнейшим в истории Южной Кореи, в результате которого Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а Чхве Сун Силь — арестована с обвинением в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях.

Ли Джэёна подозревают в участии во вложении 25 000 000 долларов своей компании в фонды, связанные с Чой Сун Силь для того, чтобы последняя поспособствовала успешному слиянию Samsung C&T и Cheil Industries. Сам Ли Джэёна свою вину не признает.