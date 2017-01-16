В Норвегии отключают аналоговое радиовещание

11 января в Норвегии начали отключать аналоговые радиосигналы — таким образом страна становится первой в мире, решившей использовать исключительно цифровое радио. Процесс полного перехода ожидается до конца 2017 года.

В министерстве культуры объяснили такое решение слишком высокими расходами на поддержку устаревшего формата из-за сложного горного ландшафта страны. Цифровое радиовещание обходится в куда меньшие суммы и предлагает более высокое качество вещания.

Впрочем, сами норвежцы не довольны — лишь 17% выступают за и 66% против. Основным доводом против отключения аналогового вещания норвежцы называют возможные сложности с передачей чрезвычайных сообщений из автомобилей. Лишь треть автопарка страны оснащено цифровыми радиосистемами, так как многие норвежцы ездят на старых авто из-за высоких налогов на них. Многие, уверены эксперты, не станут тратиться на цифровые приемники.  

Источник
The Verge
Теги
радио

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