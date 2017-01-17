Что случилось 16.01.2017?

Украденный прототип Razer Valerie неожиданно всплыл в Китае по цене однокомнатной новостройки. Nokia 8, как выяснилось, на CES 2017 не было. В Норвегии тем временем решили отказаться от аналогового радиовещания. Игровому режиму Windows 10 быть!

За игры на Nintendo Switch в России придется платить от 2999 до 4449 тысяч рублей. Сама приставка, напомним, обойдется в 22 499 рублей. Кстати, аккумулятор устройства имеет мощность 4310 мАч. Консоль, кстати, можно предзаказать на территории нашей страны.

Гильдия сценаристов США назвала номинантов на звание лучшего сюжета в видеоигре. Выбор участников, мягко говоря, странный. PC по-прежнему остается главной игровой платформой по версии разработчиков-участников GDC 2017.

Motorola анонсирует новые смартфоны в конце февраля. А iPhone 8 будет более водостойким, чем iPhone 7. Galaxy C7 Pro был рассекречен корейцами. А причиной самоподрыва Galaxy Note 7 по всей видимости стали аккумуляторы. Результаты расследования обнародуют уже в январе.

Galaxy S8 и S8 PLus могут показать уже 15 апреля; смартфоны могут оказаться компактными, но с большими дисплеями. А прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест фактического руководителя Samsung.

Крупнейший приз в истории CS: GO был выигран французами.