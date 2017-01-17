В московском метро запустят 24 состава с USB-розетками в 2017 году

В 2017 году в московском метро заработают 24 состава «Москва». Они предлагают пассажирам такие удобства, как USB-розетки для зарядки гаджетов, обновленная система информирования пассажиров, интерактивные карты и сенсорные мониторы.


Первый такой состав вскоре заработает в метро. При этом до 2020 года в метро появится 96 таких поездов. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.


Помимо технических новшеств, составы нового поколения на 15 процентов вместительнее прежних, в них могут ездить до двух тысяч пассажиров. В вагонах почти на треть больше поручней, дверные проемы расширены до 1,4 метра, а также есть места для инвалидных колясок.

Все вагоны этого типа поездов оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, а салон освещают экономичные светодиодные лампы. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения, которая может передавать изображение в Ситуационный центр.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
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