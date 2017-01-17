Samsung Pay заработал с картами Visa от ВТБ24

Компания Samsung Electronics сообщила о начале работы своего платежного сервиса Samsung Pay с банковскими картами Visa от ВТБ24.





Напомним, Samsung Pay начинает работу с картами Visa в России с 1 декабря. До этого момента сервисом поддерживались карточки банка Альфа-Банка, МТС, МТС-банка и Райффайзенбанка, а в конце декабря — «Тинькофф Банка»

Изначально Samsung Pay заработал в России 28 сентября 2016 года с картами платежной системы Mastercard. Партнерами Samsung на первом этапе выступили Альфа-Банк, ВТБ 24, МТС, Райффайзенбанк, «Банк Русский Стандарт» и Яндекс. Затем к нему подключился Сбербанк, Бинбанк, Открытие, банк «Санкт-Петербург», Рокетбанк, Точка и «Тинькофф Банк».

Samsung Pay поддерживался Galaxy S7 и S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note 5, Galaxy A5 (2016) и A7 (2016). Кроме того, Samsung Galaxy S6 и S6 edge могут работать на терминалах бесконтактной оплаты NFC, поскольку не оснащены технологией Samsung MST.