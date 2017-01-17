Сервис Vine закрывается

Сегодня, 17 января, сервис Vine короткого видео окончательно закрывается. Напомним в октябре 2016 года компания Twitter объявила о грядущем закрытии Vine.


С сегодняшнего дня мобильные приложения Vine превратятся в Vine Camera. Приложение Vine Camera позволит создавать 6,5-секундные зацикленные видео и публиковать их в своем аккаунте Twitter или сохранять на смартфоне в галерее. Прочая функциональность, ранее доступная через Vine будет потеряна.

До 17 января включительно пользователи могут успеть скачать созданные ранее видео через мобильные приложения Vine или с сайта vine.co. После запуска Vine Camera 17 января возможность скачивания видео пропадет из приложений, а сайт vine.co превратится в архив уже загруженных видео, которые можно будет просматривать.

Источник
Vine
Теги
смартфон планшет TWITTER видео Vine

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