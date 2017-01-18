Что случилось 17.01.2016?

Утренний дайджест к кофейку расскажет вам о том, что во вторник стало известно об использовании в смартфоне LG G6 медных тепловых трубок. Греться не будет! Мы также выяснили, что Samsung Galaxy S8 возможно получит фронтальную камеру с автофокусом на 8 Мп. Само устройство, по новым слухам, появится 29 марта и будет стоить 849 долларов.

На рендерах показался будущий смартфон Google Pixel 2. Также вчера мы увидели флагманский OPPO Find 9 из Поднебесной.

ASUS планирует увеличить продажи смартфонов вдвое за три года, а Kingston начинает предлагать SSD стоимостью от 50 долларов. Nintendo Switch пользуется высокой популярностью; ее раскупают лучше горячих пирожков. И это только предзаказы. То ли еще будет. В России начались продажи Huawei Honor 6X. Посмотрим, насколько успешной окажется модель.

GTA V продолжает лидировать в хит-парадах, спустя больше 3-х лет после релиза. Профи-апдейт для MacBook ожидается в этом году. А у метрополитена Москвы появилось собственное iOS-приложение.

Samsung Pay уже работает с VISA от ВТБ24.

В Apple начали готовить программу замены аккумуляторов iPhone 6.