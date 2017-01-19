Что случилось 18.01.2017?

Gigabyte представила свою топовую видеокарту, цена которой, впрочем, пока названа не была. В Индии стартуют продажи мощного смартфона Samsung Galaxy C9 Pro. За Nokia 6 уже выстроилась очередь из более чем миллиона китайцев. Resident Evil 7 получает оценки. На данный момент игру изучили только обозреватели Famitsu.

Nintendo Switch поддерживает SD-карты объемом до 2 ТБ. А в Steam лидирует "правильный No Man's Sky", космическая одиссея Astroneer. В LG заняты созданием новых смарт-часов на Android Wear 2.0.

Игровой ноутбук Dell Inspiron 15 Gaming в России обойдется в 64 000 рублей. А вот Alienware 15 и 17 "начнутся" с 131 000 рублей. Цены на игровой ПК Alienware Aurora удивляют. Это баснословные 128 000 рублей, в то время как в США за него просят от 799 долларов.

Приложение Vine ожило в виде Vine Camera. Золотой Huawei P9 в изданиях Russia Friendship edition и China Friendship edition за 159 000 рублей символизирует дружбу России и Китая. 18 января 2017-го года мы также увидели чехлы будущих Samsung Galaxy S8 и S8 Plus.

ZTE V8 Blade Pro в двойной камерой уже продают всего за 230 долларов. У iPhone 8 ожидается 5,8-дюймовый экран. Павел Дуров обещает аудиозвонки в Telegram.

Вот такой запомнилась нам среда, 18-го января 2017-го года. Хорошего дня!