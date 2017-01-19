Apple снизила цены на свои продукты в России

Компания Apple снизила сегодня цены на свою продукцию в официальном российском онлайн-магазине Apple Store, скорректировав их в соответствии с курсом рубля. Подешевели многие товары, на основные устройства Apple цены снизились от тысячи до 17 тысяч рублей.





Так, стоимость iPhone 7 теперь стартует от 52 990 рублей, а не от 56 990 рублей, как было ранее. На iPhone 7 Plus — от 62 990 вместо 67 990 рублей. Младшая версия iPhone 6s подешевела до 44 990 с 47 990 рублей, iPhone SE — с 34 990 до 32 990 рублей. 12,9-дюймовый iPad Pro теперь можно купить за 58 990 рублей, iPad Air 2 — за 29 990 рублей.

13-дюймовый MacBook Pro без тачбара теперь обойдется минимум в 116 990 вместо 119 990 рублей, а с тачбаром — в 137 990 вместо 144 990 рублей. 15-дюймовый MacBook Pro с 256 ГБ SSD стартует от 179 990 вместо 189 990 рублей, версия c с 512 ГБ SSD — от 207 990 вместо 222 990 рублей. Младшая версия iMac — от 88 990 вместо 89 990 рублей, старшая — от 172 990 вместо 189 990 рублей.

Отметим, что с осени 2016 года многие российские ритейлеры заметно снизили цены на продукцию Apple, в том числе iPhone.