Одноклассники отказались от платных GIF-ок

Администрация Одноклассников сообщила, что в социальной сети решили не вводить плату за отправку GIF-изображений. Напомним, в прошлом году пользователи заметили, что Одноклассники начали брать с пользователей оплату в день за использование GIF-картинок в сообщениях.





Функция предлагается на 1 день за 30 единиц в спецвалюте соцсети ОК, подписка на 30 дней обойдется в 99 ОК, первые 7 дней предлагаются бесплатно. На данный момент курс 1 ОК равен одному рублю. Это была экспериментальная функция, доступная не всем пользователям Одноклассников.

Как пояснили разработчики, теперь пользователи смогут отправлять GIF-ки в сообщениях бесплатно, а тем, кто приобрел доступ в тестовый период, вернут потраченную внутреннюю валюту.