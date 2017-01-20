Price.ru запускает онлайн-чат для проверки скидок «Киберпонедельника»

Команда сервиса сравнения товаров и цен Price.ru рассказала о запуске удобной функции к грядущей общероссийской распродаже «Киберпонедельник».


30 января заработает онлайн-чат, в котором пользователи смогут обмениваться информацией о скидках и делиться впечатлениями. В том числе, в чате можно рассказывать, в каких интернет-магазинах скидки реальные, а в каких – нет.

Кроме того, Price.ru проведет живая трансляция лучших цен. Целые сутки блогеры и эксперты по бюджетному шопингу будут проверять скидки и публиковать интересные предложения по трем товарным направлениям: детские товары, электроника и бытовая техника. Кроме того, в дни распродажи ставка кэшбэка сервиса «Бумеранг» увеличится в два раза и на товары некоторых магазинов составит 30%.

Источник
Price.ru
Теги
Россия распродажа Price.ru скидка Киберпонедельник

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