Price.ru запускает онлайн-чат для проверки скидок «Киберпонедельника»

Команда сервиса сравнения товаров и цен Price.ru рассказала о запуске удобной функции к грядущей общероссийской распродаже «Киберпонедельник».





30 января заработает онлайн-чат, в котором пользователи смогут обмениваться информацией о скидках и делиться впечатлениями. В том числе, в чате можно рассказывать, в каких интернет-магазинах скидки реальные, а в каких – нет.

Кроме того, Price.ru проведет живая трансляция лучших цен. Целые сутки блогеры и эксперты по бюджетному шопингу будут проверять скидки и публиковать интересные предложения по трем товарным направлениям: детские товары, электроника и бытовая техника. Кроме того, в дни распродажи ставка кэшбэка сервиса «Бумеранг» увеличится в два раза и на товары некоторых магазинов составит 30%.