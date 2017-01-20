В солдатские казармы проведут интернет по приказу Шойгу

Сергей Шойгу, министр обороны России, дал распоряжение оснастить комнаты отдыха в воинских частях российской армии мультимедийными техническими средствами и провести высокоскоросной интернет для организации досуга солдат и сержантов срочной службы. Об этом сообщила Российская Газета со ссылкой на слова Шойгу во время инспекционной поездки в Ростовскую область.


Сергей Шойгу заявил следующее: "Нужно менять стандарты и подходы, избегать казенщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми".

Источник
Российская Газета
Теги
Россия интернет

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