В России запущен конкурс на летающий автомобиль-беспилотник

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) запустил конкурс концептов беспилотного летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. Проектам-победителям конкурса будет выделено до 3 миллионов рублей на реализацию аванпроектов, расчетное и экспериментальное подтверждение предложенных идей, а затем выделят финансирование на дальнейшую разработку.


Руководителя проекта, Ян Чибисов, пояснил журналистам концепцию так: "По простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, летающий автомобиль". По задумке организаторов, победителей будет несколько, в идеале, в результате конкурса появится несколько проектов для различных сегментов рынка.

Участники в конечном итоге должны будут создать демонстрационные образцы летательного аппарата, который сможет произвести вертикальный или сверхкороткий взлет с площадки 50х50 метров, и подойдет для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 до 1000 кг. Итоги конкурса и победители будут объявлены 5 мая 2017 года.

Источник
ФПИ
Теги
Россия автомобиль беспилотник автопилот

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