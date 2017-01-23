Хьюго Барра покидает Xiaomi и возвращается в Силиконовую долину

Хьюго Барра (Hugo Barra) объявил через свой аккаунт в Facebook о грядущем уходе из китайской компании Xiaomi и возвращении в Силиконовую долину. Напомним, Хьюго Барра был звездой подразделения Android в Google перед своим уходом в Xiaomi.


Хьюго Барра занимал в Google пост директора по продуктам Android. Ро слухам, покинул компанию из-за скандала, связанного с девушкой по имени Аманда Розенберг, которую увел у него Сергей Брин, основатель Google. После такого скандала Хьюго Барра был завербован ушлыми китайцами и в 2013 году занял в Xiaomi пост вице-президента по международным вопросам, которая в то время была быстроразвивающийся стартапом.

Свой уход из Xiaomi Хьюго Барра объясняет влиянием непривычного окружения на здоровье, чувством оторванности от семьи, друзей и жизни, которую он создал для себя в Силиконовой долине, и просто желанием вернуться. Свои дальнейшие планы он пока не раскрывает.

Источник
Hugo Barra
Теги
смартфон ANDROID планшет Google Xiaomi

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